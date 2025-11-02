Sobe para 26 o número de mortos devido ao deslizamento de terras no Quénia

O número de mortos na sequência do deslizamento de terras provocado pelas fortes chuvas da noite de sexta-feira no condado de Elgeyo Marakwet, no Quénia, subiu de 21 para 26, continuando 25 pessoas desaparecidas, informou hoje o Governo queniano.

As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra, quedas de rochas e inundações em diversas zonas do condado, arrastando detritos para as aldeias e inundando zonas baixas do Vale do Kerio.

"As operações de busca e salvamento continuam e o número de mortos subiu para 26, após a recuperação de mais corpos no dia de hoje. Vinte e cinco pessoas continuam desaparecidas, enquanto 26 estão hospitalizadas", declarou o ministro do Interior do Quénia, Kipchumba Murkomen, através da rede social Facebook.

Garantiu que os helicópteros militares e policiais permanecerão na área para responder a quaisquer emergências, afirmando que o Governo "cobrirá as despesas hospitalares e funerárias e apoiará a população na reconstrução das suas vidas".

O ministro indicou ainda que a ajuda humanitária foi distribuída pelos afetados, incluindo 600 sacos de arroz, 520 sacos de feijão, mil cobertores, 300 colchões, 30 caixas de sabão e 10 pacotes de pensos higiénicos.

Por sua vez, a Cruz Vermelha queniana informou na rede social X que "as operações intensivas de busca e salvamento continuam, incluindo o uso de drones".

"O acesso às áreas afetadas continua a ser um desafio, embora tenham sido feitos progressos significativos", acrescentou a Cruz Vermelha, publicando imagens que mostram áreas com casas destruídas pela lama.

Os deslizamentos de terras ocorrem frequentemente no Quénia quando o solo se torna instável e não consegue suportar o seu próprio peso em encostas íngremes ou em zonas montanhosas, podendo causar danos significativos em casas, estradas e infraestruturas.