PSP vai andar com carros eléctricos pagos pelo Governo da Madeira

O Governo Regional vai investir na sustentabilidade dos automóveis da PSP, com a compra de 15 novas viaturas eléctricas destinadas a missões de patrulhamento. O concurso para a aquisição destes veículos foi lançado no final de Outubro pelo executivo madeirense. Este tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. Entretanto, sabe-se que a Secretaria das Finanças prepara-se para concentrar gestão da frota automóvel e equipamentos.

A foto em maior destaque na primeira página diz respeito ao empate de ontem do Clube Desportivo Nacional com o Estrela da Amadora. Com este resultado, os alvinegros somam 12 pontos e ocupam a 10.ª posição,. Na próxima jornada, os madeirenses recebem o Benfica.

Ainda no domínio do futebol, a vitória caseira do Marítimo no dia de ontem fez com que a equipa verde-rubra se colasse aos primeiros lugares.

A Startup Madeira e Universidade da Madeira estão em Lisboa para participar no evento ‘Universe’. Representantes de sete universidades portuguesas juntam-se em iniciativa paralela à Web Summit, cimeira que arranca hoje.

Há também nesta edição uma entrevista com o padre Juan Carlos Pérez Godoy, conselheiro-geral dos Salesianos para a Região Mediterrânea, que está de visita à Madeira. O sacerdote deixa um alerta: “A sociedade do progresso está a gerar mais pobres e exclusão do que em qualquer outro tempo”. Diz também que “devemos ser inconformistas”.

São declarações conhecidas numa altura em que é notícia a existência de mais pedidos de ajuda para ter comida à mesa.

Por fim, há a reportagem sobre o caso do turista polaco que desapareceu há uma semana e cujo cadáver foi encontrado ontem.

