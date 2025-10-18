Olavo Câmara toma posse a 2 de Novembro
O presidente cessante da Assembleia Municipal de Porto Moniz, João Carlos da Conceição, tornou público que a instalação dos órgãos do Município de Porto Moniz para o quadriénio 2025-2029 terá lugar no próximo dia 2 de Novembro, pelas 15 horas, no Largo da Santa do Porto Moniz.
O acto contará com a tomada de posse dos eleitos para a Câmara Municipal, neste caso, Olavo Câmara, e para a Assembleia Municipal, marcando o arranque de um novo ciclo político e administrativo no Porto Moniz.