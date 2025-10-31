Jorge Santos promete cumprir todas as promessas

E garantiu na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, que vai cumprir todas as promessas feitas aos ribeira-bravenses.

Sublinhou que “a política é feita de verdade e a Ribeira Brava merece mais do que promessas, merece continuidade”.

“Vamos cumprir uma a uma, da Furna aos Terreiros, da vila ao Lugar da Serra”, afirmou, destacando que o novo mandato será dedicado a levar investimento a cada canto do concelho e a consolidar “uma Ribeira Brava moderna, digital, próxima e coesa”.

Perante o olhar atento do presidente do Governo Regional assumiu ainda um compromisso de unidade, declarando que “a partir de agora não há vencedores nem vencidos, não há ribeira-bravenses de primeira nem de segunda”.

“Ser presidente da Câmara não é uma conquista pessoal, é estar no terreno, ouvir as pessoas, sentir os seus problemas e procurar soluções, mesmo quando as decisões custam”, disse tendo vários convidados na plateia, entre eles alguns presentes de Câmara também já empossados.

O autarca frisou que será também “hora de lutar e defender tudo aquilo a que os ribeira-bravenses têm direito”, garantindo que “não cederá quando o interesse da Ribeira Brava e dos seus munícipes estiver em causa”.

Entre as principais prioridades, Jorge Santos destacou a criação do Balcão do Munícipe, a transição digital e a simplificação administrativa, o reforço da participação cívica e a concretização de obras estruturantes, como a requalificação da frente-mar da vila e o Caminho da Amoreira.

O presidente reafirmou que “alguns destes investimentos só serão possíveis com o apoio do Governo Regional”, agradecendo a colaboração de Miguel Albuquerque, que marcou presença na cerimónia, juntamente com vários autarcas social-democratas.

“Enquanto eu tiver voz e força, a Ribeira Brava nunca ficará para trás”, concluiu Jorge Santos, perante uma praça cheia, num discurso que marcou o arranque de um novo ciclo de governação no concelho.