André Silva vence Rampa do Porto Moniz 2025

O piloto André Silva foi o mais rápido e venceu a Rampa do Porto Moniz, a penúltima prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2025.

A bordo do BRC EVO05, André Silva registou o tempo de 5:26, seguido por Sérgio Jesus, com 5:29, e Diogo Agrela, com 5:31.

De salientar ainda que o líder do Troféu Regional e campeão em título, Dinarte Nóbrega, partiu o motor na primeira subida e, por isso, adiou a decisão do campeonato para a última prova, a Rampa do Paul do Mar, que acontece nos dias 14 e 15 de Novembro.