Presidente da Câmara de Santa Cruz recebe campeã Madalena Costa no aeroporto

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, fez questão de ir receber pessoalmente, ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, a atinadora Madalena Costa, que regressou hoje à Madeira, após ter conquistado o título de campeã mundial sénior na patinagem livre, a 22 de Outubro, em Pequim, na China.

"Pela primeira vez na história, Portugal tem uma campeã do mundo sénior de patinagem artística", destacou a autarca a propósito do feito da atleta do Sporting Club Santacruzense.

"A Câmara Municipal de Santa Cruz, na pessoa da sua Presidente, Élia Ascensão, renova os parabéns à atleta que a todos nós enche de orgulho", acrescentou ainda Élia Ascensão na mesma publicação na página de Facebook do Município, que mostra as fotos da recepção a Madalena Costa no aeroporto.

Madalena Costa, que ainda cumpre o seu primeiro ano de júnior e este ano se sagrou tetracampeã europeia, tornou-se na primeira patinadora portuguesa a conquistar o título mundial sénior na disciplina.

A patinadora nacional reforça o feito com o facto de a nível mundial ser a mais jovem de sempre a realizar esta conquista, conseguindo também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina (260.15).

Esta é a primeira medalha de ouro de sempre, em patinagem livre, no escalão de seniores, para Portugal.

Madalena Costa, que completou 17 anos em 14 de Outubro, está este ano a competir no escalão de seniores, tendo já conquistado o Campeonato da Europa em Setembro.