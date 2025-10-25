ONU pede a Israel que deixe entrar em Gaza mantimentos e abrigos

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) pediu hoje que Israel permita a entrada de mantimentos de inverno e abrigos que permanecem em armazéns na Jordânia e no Egito.

"À medida que o inverno se aproxima em Gaza, as pessoas precisam cada vez mais de abrigo e calor, os materiais de abrigo e os mantimentos de inverno para as famílias deslocadas estão armazenados nos armazéns da UNRWA na Jordânia e no Egito", lamentou a agência num comunicado na sua conta no X.

"O acesso humanitário da UNRWA deve ser restaurado", acrescentou a organização.

A chegada do cessar-fogo em Gaza não mudou a realidade de milhares de deslocados que continuam a viver em condições precárias em tendas, que não os protegem do clima.

"A ajuda é significativamente baixa, não consegue reduzir o nível de fome, e a situação continua a ser catastrófica porque não chega o suficiente", afirmou hoje, numa conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus ressalvou que atualmente entram em Gaza entre 200 e 300 camiões com ajuda diariamente, longe dos 600 necessários e acordados, e salientou que muitos deles são envios comerciais e que "muitas pessoas não têm condições para comprar nada".

Na mesma conferência de imprensa, o representante da OMS na Cisjordânia e Gaza, Rik Peeperkorn, reconheceu que a chegada de ajuda humanitária melhorou desde o início do cessar-fogo, mas lembrou que a passagem de Rafah continua fechada, assim como outras passagens internas para levar assistência ao norte do enclave.