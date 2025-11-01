Meio milhar desfila em honra da castanha
41.ª Festa da Castanha com recorde de participantes no cortejo alegórico
O cortejo alegórico da Festa da Castanha do Curral das Freiras conta com mais de 500 participantes, numa mobilização recorde na história do certame organizado pela Casa do Povo local.
O evento que celebra o fruto que marca a identidade da freguesia já vai da sua 41.ª edição.
A edição deste ano destaca-se também pela estreia de uma cerveja artesanal de castanha e por um maior número de barracas tradicionais de comes e bebes que colocam em destaque as iguarias madeirenses, entre elas algumas feitas com a ‘rainha’ da festa, a castanha, num total de 19 espaços comerciais.
41.ª Festa da Castanha com recorde de participantes e novas atracções
O Curral das Freiras é placo por estes dias da 41.ª edição da Festa da Castanha, evento que celebra o fruto que marca a identidade da freguesia. Organizada pela Casa do Povo do Curral das Freiras, a edição deste ano destaca-se pelo recorde de mais de 500 figurantes no tradicional cortejo alegórico e pela estreia de uma cerveja artesanal de castanha.