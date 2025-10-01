RIR defende CMF e juntas como "um motor de saúde e bem-estar" para a população sénior

A candidatura do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) à Câmara Municipal do Funchal assinalou esta quarta-feira, 1 de Outubro, o Dia Internacional do Idoso, destacando a importância de valorizar a população sénior e apelando a medidas que promovam o envelhecimento digno, seguro, bem como activo.

Durante uma acção de campanha no Monte, o partido sublinhou a necessidade de respostas de proximidade para enfrentar os desafios do envelhecimento da população. Entre as propostas apresentadas, está a implementação de programas regulares de exercício físico, organizados pelas juntas de freguesia em parceria com clubes, técnicos e associações locais. As actividades incluiriam ginástica sénior, caminhadas, aulas de mobilidade, yoga e hidroginástica, adaptadas às diferentes capacidades físicas, segundo a proposta do partido.

Além da vertente física, o RIR defende também a aposta na saúde mental e no combate ao isolamento social, propondo a criação de grupos de convívio, sessões de literacia em saúde e outras iniciativas comunitárias.

Como medida estruturante, o partido defende a criação de um Centro de Dia na antiga Escola do Tanque, na freguesia do Monte, que serviria como espaço de proximidade, com actividades de estimulação cognitiva e apoio social.

O RIR sublinha o papel que as autarquias podem ter na promoção da saúde e bem-estar da população: "A CMF e a Juntas de Freguesia têm de ser um motor de saúde e bem-estar, cuidando não só das estradas e infra-estruturas, mas também da saúde física e mental dos seus moradores."