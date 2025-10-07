RIR propõe reconversão da antiga Escola do Tanque em Centro Cívico e ATL

O Partido RIR vem, através de comunicado, defender novamente a reconversão da antiga Escola do Tanque, no Monte, num Centro Cívico moderno e num ATL para crianças durante as interrupções lectivas.

De acordo com a proposta, o Centro Cívico seria um espaço aberto a todas as idades, com o objectivo da realização de programas regulares de exercício físico e bem-estar, actividades culturais e formativas, em parceria com associações locais, bem como workshops, reuniões e acções comunitárias.

"O ATL daria às famílias uma resposta local de qualidade, com actividades educativas, culturais e desportivas para as crianças", sublinha o partido.

O RIR propõe que o projecto seja desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal e com entidades locais, "garantindo uma gestão partilhada e acessível a todos".