RIR pede revisão do PDM no Funchal

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) “defende de forma clara e inequívoca a revisão urgente do Plano Diretor Municipal (PDM) do Funchal. Este é um instrumento fundamental para garantir um desenvolvimento urbano equilibrado, sustentável e alinhado com as reais necessidades da cidade e da sua população”

No comunicado, assinado pela coordenadora regional do partido, Liana Reis “é essencial que esta revisão não seja utilizada como pretexto para favorecimentos pessoais ou de grupos próximos do poder. O PDM não pode voltar a ser um instrumento moldado a interesses particulares — como tantas vezes aconteceu no passado —, com construções e acrescentos aleatórios que desrespeitam a estética urbana, a segurança das populações e as regras elementares de planeamento.

O Funchal tem um historial bem conhecido de intempéries severas, sobretudo nas zonas altas, onde decisões irresponsáveis no ordenamento do território tiveram consequências trágicas. Qualquer alteração ao PDM deve, por isso, respeitar rigorosamente os critérios ambientais e urbanísticos, garantindo a segurança, a sustentabilidade e a proteção do território”

O RIR defende ainda “Uma revisão urgente, participada e técnica do PDM, baseada em critérios transparentes, ambientais, urbanísticos e sociais; A rejeição de alterações que visem legalizar situações irregulares ou criar benefícios individuais disfarçados de decisões de interesse coletivo; A promoção de um modelo de cidade equilibrado, com respeito pelas zonas verdes, pela paisagem urbana e pela qualidade de vida da população.

A missiva termina, referindo que “o futuro do Funchal não pode ser decidido em função dos interesses de alguns. A revisão do PDM deve servir exclusivamente o interesse público e preparar a cidade para os desafios das próximas décadas”.