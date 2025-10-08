Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista bilionário

Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista bilionário da história. Aos 40 anos de idade, a estrela mundial natural de Santo António, no Funchal, acumula um património líquido estimado em 1,4 mil milhões de dólares (quase 1,2 mil milhões de euros), segundo a Bloomberg.

A agência especializada em economia acaba de adicionar o madeirense ao seu 'Índice Bloomberg Billionaires', após avaliar a sua riqueza pela primeira vez", frisa uma notícia publicada nesta quarta-feira.

A Bloomberg, cita a agência de notícia russa TAAS, salienta que durante "muito tempo, Ronaldo ganhou aproximadamente o mesmo que o argentino Lionel Messi, seu principal rival no futebol, mas eles divergiram drasticamente em 2023". E "foi quando Ronaldo assinou um contrato recorde de 200 milhões de dólares com o clube de futebol saudita Al-Nassr".

E acrescenta: "O contrato, renovado em Junho, agora é estimado em mais de 400 milhões de dólares. Quanto a Messi, faz parte da equipa americana Inter Miami desde 2023, o seu salário não é tão alto quanto o de Ronaldo, mas ele deve ganhar uma participação no clube quando se aposentar. De acordo com a Bloomberg, o acordo pode colocá-lo novamente em pé de igualdade com seu rival de longa data."

A agência termina esta breve nota, recordando que CR7 "conquistou cinco Ligas dos Campeões da UEFA, o Euro e duas Ligas das Nações. É o maior artilheiro da história de seleções nacionais de futebol, do Europeu, da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes. Ronaldo também é o primeiro jogador de futebol da história a marcar 900 gols em partidas oficiais", marca aliás que continua a crescer a caminho dos 1.000 golos.