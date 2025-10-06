"A melhoria das acessibilidades é uma questão de dignidade, segurança e inclusão", defende o RIR

No Monte, "as veredas, becos e caminhos pedonais são parte essencial da vida quotidiana e da identidade local", diz o RIR. No entanto, lamenta o partido, "muitos destes acessos encontram-se em estado de degradação, dificultando a circulação segura, sobretudo para pessoas idosas e com dificuldades motoras que aí residem".

Em nota à imprensa, o RIR - através de Liana Reis - defende "a implementação de um plano de requalificação e manutenção regular destes acessos, que inclua repavimentação integral das veredas e becos degradados; reforço da colocação de corrimões em zonas críticas e declives acentuados e instalação de iluminação e sinalização clara e visível, garantindo orientação e segurança".

Para complementar estas medidas, propõe também a aquisição por parte da Junta de Freguesia de uma carrinha de apoio à população, destinada a "ajudar no transporte de pessoas com mobilidade reduzida em deslocações dentro da freguesia e apoiar serviços de proximidade, nomeadamente em situações de dificuldade de acesso".

E concluiu: "A melhoria das acessibilidades é uma questão de dignidade, segurança e inclusão. Garantir caminhos seguros e apoio adequado significa proteger quem mais precisa e valorizar o Monte como uma freguesia acessível para todos".