PAN denuncia negligência no Cristo Rei

A candidatura do PAN, sob o mote 'Melhor é Possível por Santa Cruz', denuncia a "negligência e abandono" na zona do Cristo Rei, no Garajau.

"Um monumento como o Cristo Rei da Madeira, situada em zona turística e frequentemente procurada, é lamentável que esteja ao abandono. Os danos causados em 2021, continuam 4 anos depois no mesmo estado, causando péssima imagem para quem reside e quem nos visita.", disse Ricardo Freitas, candidato à Câmara de Santa Cruz

O partido refere ainda que Élia Ascensão é candidata à Câmara Municipal, "mas que esteve no executivo nestes últimos 4 anos, referiu recentemente a importância de restaurar a estátua e que deveria já ter sido feito uma acção concertada entre a autarquia e o Governo. No nosso entender, Élia Ascensão não se pode descartar da responsabilidade que teve e tem e falar como se tivesse estado de fora e sem quaisquer responsabilidades governativas nos últimos tempos. A questão dos impasses, é algo que é devido aos santa-cruzenses, queremos todos saber porque é que 4 anos depois nada foi feito quer pelo JPP quer pelo PSD."

A candidatura 'Melhor é Possível por Santa Cruz' reforça a importância do diálogo e de entendimentos, independentemente das cores políticas. "O Governo Regional não pode vender a imagem de destino turístico de qualidade e depois deixar ao abandono zonas de turismo com o relevo desta", refere.

"É crucial um diálogo concertado entre o privado, governo e autarquia tendo como prioridade a preservação do nosso património, garantindo a manutenção dos espaços públicos e batalhando de forma eficaz pela classificação deste monumento como património regional, prevenindo assim situações futuras e garantindo responsabilidades", remata.