PTP denuncia influência de interesses privados sobre a estátua do Cristo Rei em Santa Cruz

A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara Municipal de Santa Cruz realizou uma acção política esta terça-feira, 7 de Outubro, para denunciar aquilo que considera ser “uma violação dos valores religiosos do município”, em particular no que diz respeito à gestão da estátua do Cristo Rei, localizada no Caniço.

Em nota emitida, o PTP acusa o empresário Paulo Nóbrega, proprietário dos terrenos onde se encontra o monumento de ter impedido "qualquer reparação" na estátua, danificada pelo mau tempo.

A candidatura afirma que esta postura “contraria os valores religiosos da população local e ameaça o direito dos cidadãos de professarem sua fé”. Segundo o PTP, a estátua do Cristo Rei, "criada em 1927 pelo escultor francês Georges Cains, é considerada um símbolo importante para os católicos da Região", tendo acolhido, ao longo das décadas, “romagens e missas em homenagem ao Santíssimo Sacramento”.

O PTP critica ainda o sistema político e judicial da Região Autónoma da Madeira, apontando uma alegada "influência" de grupos económicos sobre as decisões institucionais. “Interesses econômicos, especialmente de grandes empresários, têm grande influência sobre as decisões do tribunal e das autoridades locais”, refere a candidatura.

O PTP acusa a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Elia Ascensão, de "subserviência" aos interesses do empresário Paulo Nóbrega: “A presidente da Câmara tem demonstrado receio em tomar medidas que contrariem o empresário, devido ao seu poder financeiro e à influência que ele exerce sobre o sistema judicial da Madeira.”

A candidatura apela ainda à mobilização popular contra aquilo que considera ser um atentado aos valores da comunidade: “Não podemos permitir que a fé dos nossos irmãos católicos seja desrespeitada desta forma. A cidade de Santa Cruz não pode ser refém de interesses privados e da imposição de quem tem o poder do dinheiro.”