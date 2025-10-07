MPT denuncia abandono de São Pedro

A candidatura do Partido da Terra – MPT à Câmara Municipal do Funchal alertou esta terça-feira, 7 de Outubro, para a necessidade urgente de reabilitação urbana na Freguesia de São Pedro, apelando ao reforço das condições de segurança na localidade.

Durante uma acção de campanha realizada entre os miradouros da Achada e das Cruzes, os candidatos do MPT aos diferentes órgãos autárquicos, incluindo as juntas de freguesia de São Pedro e de São Martinho, a Assembleia Municipal e a própria Câmara, distribuíram panfletos com as suas propostas e ouviram directamente as preocupações da população local.

O DIÁRIO acompanhou de perto a iniciativa. Na ocasião, Filipe Tavares, candidato à Junta de Freguesia de São Pedro, afirmou que a sua prioridade passa por mitigar os riscos numa zona que considera ser “a porta de entrada do Funchal”. Com formação em Protecção Civil, o candidato alertou para vários problemas estruturais em edifícios e para as dificuldades de acesso dos meios de emergência em algumas artérias, tais como o Beco dos Frias e a zona envolvente ao Hotel Monte Carlo.

“Há viaturas dos bombeiros que não passam em determinadas zonas. Em caso de incêndio ou de necessidade de socorro, será muito difícil o acesso aos meios de socorro”, afirmou, frisando a necessidade urgente de intervenção técnica.

Filipe Tavares defende a realização de vistorias técnicas nas zonas mais críticas e a aplicação de medidas concretas, como a proibição de estacionamento em locais onde este comprometa o acesso de ambulâncias e de outras viaturas dos bombeiros. O candidato sublinhou também que “o edificado urbano precisa de recuperação e, em muitos casos, de classificação técnica no âmbito da segurança contra incêndios”, referindo que muitos imóveis podem não cumprir o regulamento técnico de segurança contra incêndios em vigor.

Entre os problemas destacados estão a estreiteza das vias, o estacionamento irregular e a ausência de bocas de incêndio operacionais, factores que, segundo o candidato, comprometem seriamente a resposta em caso de emergência e colocam em causa a segurança da população.

O elevado número de habitações devolutas ou degradadas foi outro dos pontos focados por Filipe Tavares, que classifica as situações como uma ameaça para a segurança da freguesia: “Essas casas são um perigo. Muitas vezes, são ocupadas ilegalmente por pessoas em situação de sem-abrigo que, ao tentarem aquecer a comida, podem provocar incêndios.”

Durante a visita, o candidato teve oportunidade de ouvir vários moradores e destacou o sentimento generalizado de abandono por parte das entidades locais. “A candidatura está a ser bem recebida. As pessoas de São Pedro sentem-se abandonadas e acusam o actual presidente da Junta de não estar presente. Pedem a limpeza de certas áreas, queixam-se do estacionamento irregular. Dizem claramente que São Pedro está esquecido”, denunciou.

Também presente na iniciativa esteve o candidato do MPT à Câmara Municipal do Funchal, Válter Rodrigues, que criticou o distanciamento do poder autárquico em relação às populações.

“Infelizmente, muitas freguesias continuam esquecidas. As pessoas perderam a confiança porque os políticos deixaram de estar ao lado delas”, afirmou, defendendo uma política de proximidade.

O candidato deu nota que a campanha do MPT tem se focado no contacto directo com a população e na valorização do papel das juntas de freguesia. “Costuma dizer-se que os políticos não têm coração. Eu tenho, e acredito que a política se faz com humanidade. O MPT vai ser sempre um braço amigo das pessoas”, garantiu.

Válter Rodrigues descreve São Pedro como uma freguesia “pobre, com uma população carente de atenção e carinho”, afirmando que o MPT “apresenta-se como uma alternativa de voto responsável e comprometida com as pessoas”, colocando as juntas de freguesia na linha da frente no contacto com a população.

Durante a acção de campanha, vários moradores expressaram apoio à candidatura do MPT, elogiando a presença dos candidatos no terreno e a atenção às preocupações da freguesia.

“Há casas abandonadas que só trazem lixo, ratos e perigo. Basta começar a limpar e já ficava satisfeita”, disse Lourdes Andrade, mostrando-se satisfeita com as propostas do MPT.

Entre as principais reivindicações dos residentes estão a limpeza de imóveis devolutos, a resolução de ocupações ilegais, o reforço da segurança, a melhoria dos acessos rodoviários e o combate ao estacionamento desordenado.