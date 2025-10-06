PAN alerta para a falta de planeamento nas zonas altas de Santo António

A candidatura do PAN sob o mote 'Fazer Diferente pelo Funchal', à Junta de Freguesia de Santo António, esteve nas zonas altas da freguesia, onde o cabeça-de-lista, Vítor Gomes, alertou para a falta de planeamento, as dificuldades de mobilidade e a ausência de políticas de proximidade, especialmente no apoio às pessoas idosas que vivem em zonas de difícil acesso.

Durante a visita, a candidatura "constatou várias situações de obras e reparações feitas apenas nos últimos dias, nomeadamente buracos tapados e pequenas intervenções pontuais, realizadas em plena campanha eleitoral". Para o PAN, "estas acções demonstram falta de respeito pelos cidadãos e tentativas claras de influenciar o voto através de medidas de última hora".

"Não podemos aceitar que as zonas altas sejam lembradas apenas em tempo de eleições. Tapar buracos ou pintar muros à pressa não é cuidar das pessoas. É preciso planeamento, continuidade e compromisso com a população, não promessas apressadas por motivos eleitorais”, afirmou Vítor Gomes, cabeça-de-lista do PAN à Junta de Freguesia de Santo António, em nota à imprensa.

O candidato sublinha que "as populações das zonas altas enfrentam problemas estruturais e permanentes: veredas degradadas, acessos inseguros, transportes escassos e falta de apoio aos idosos isolados".

O PAN propõe um plano de mobilidade e acessibilidade sustentável para a freguesia, que inclua: "a requalificação e manutenção regular das veredas e levadas; a criação de bolsas de estacionamento para melhor escoamento das vias; transportes públicos adaptados à realidade das zonas altas e equipas locais de proximidade para acompanhamento regular das pessoas idosas e com mobilidade reduzida".

"As zonas altas do Funchal merecem o mesmo investimento, atenção e dignidade que qualquer outra parte da cidade. Fazer diferente é garantir que as políticas públicas não servem interesses eleitorais, mas sim as pessoas — todos os dias do ano”, reforçou Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN ao município do Funchal.

A candidatura lembra ainda que as eleições autárquicas realizam-se a 12 de Outubro e apela à reflexão dos eleitores: “é tempo de escolher quem trabalha com seriedade e não quem aparece apenas às vésperas do voto”.