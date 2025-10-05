PAN propõe Escola Municipal de Folclore e Instrumentos Regionais na Camacha

A candidatura do PAN à Câmara Municipal de Santa Cruz pretende dar mais vida à Camacha e, nesse sentido, defende a criação de uma Escola Municipal de Folclore e Instrumentos Regionais. Esta seria uma forma de "garantir a continuidade das expressões culturais típicas da Camacha e envolver as novas gerações na valorização da identidade local.

Válter Ramos aponta ainda a necessidade de reactivação da tradição dos vimes, com incentivos aos produtores e artesãos, bem como o apoio à revitalização de associações culturais "que têm vindo a perder dinamismo ao longo dos anos".

O partido esteve, ontem, em acção de campanha nessa freguesia sob o mote 'Melhor é Possível para Santa Cruz', apresentando a sua estratégia que alia a preservação das tradições à criação de novas oportunidades económicas e sociais.

“A Camacha é um símbolo da nossa cultura e da nossa história, mas tem sido deixada para trás. Falta investimento, falta dinamismo e falta vontade política para devolver vida a esta terra. O PAN quer recuperar o orgulho camacheiro, apoiar quem faz e valoriza as tradições, e garantir que a Camacha volta a ser um polo de cultura, criatividade e bem-estar", assume o candidato.

O cabeça-de-lista diz que as propostas querem colocar a cultura, a economia local e o envolvimento comunitário no centro das políticas autárquicas, "demonstrando que é possível preservar o passado enquanto se constrói um futuro sustentável e com identidade".