PAN associa-se a petição europeia para cumprir a igualdade de género em várias áreas estratégicas

O PAN Madeira subscreveu uma petição criada pela rede europeia FEM, que levou ao parlamento europeu uma carta com metas para cumprir a igualdade de género em várias áreas estratégicas. A porta-voz regional e candidata à Câmara do Funchal, defende a importância dos Planos Municipais e do reforço de apoios às Associações Locais que desempenham trabalho de terreno nestas matérias.

"Reunimos ontem com o grupo que representa Portugal nesta rede europeia, através da Associação Teatro Metaphora para conhecer as propostas que foram levadas ao Parlamento Europeu. Acreditamos que é essencial manter a luta pelos direitos das mulheres", explicou Mónica Freitas.

A porta-voz da estrutura regional indica que, falar de direitos das mulheres é falar de direitos humanos, e é uma luta que deve ser de todas as pessoas, "garantindo a paridade nos órgãos de decisão, o empoderamento das mulheres para assumir cargos de liderança, a aposta na educação, o acesso a produtos de higiene menstrual e a uma saúde de qualidade".

"Numa altura em que os partidos se apresentam à corrida para as Câmaras, não podemos esquecer a importância do poder autárquico nestas matérias. É fundamental garantir estudos locais e a criação dos Planos Municipais para a Igualdade e Não Discriminação em consonância com a Estratégia Nacional 2030", indica a cabeça-de-lista.