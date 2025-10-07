PAN defende Plano Municipal de Arvoredo Urbano no Funchal

A candidatura do PAN à Câmara Municipal do Funchal defendeu esta terça-feira, 7 de Outubro, a criação e implementação de um Plano Municipal de Arvoredo Urbano com o objectivo de aumentar as zonas verdes, reforçar as ilhas de frescura e melhorar a qualidade ambiental na cidade.

Em nota emitida, a candidatura sob o mote 'Fazer Diferente pelo Funchal' alerta para o "abandono e para a degradação visível de muitos espaços verdes do Funchal, o corte excessivo de árvores e a falta de reposição das espécies nativas, o que tem agravado os efeitos das ondas de calor, reduzido a sombra nos espaços públicos e comprometido a biodiversidade".

Nos últimos anos, o Funchal perdeu muitas das suas árvores sem que houvesse planeamento ou reposição adequada. Queremos uma cidade viva, fresca e saudável, onde as árvores sejam tratadas como aliadas da saúde pública e não como obstáculos ao betão. Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN ao Município do Funchal

O Plano de Arvoredo Urbano proposto pelo PAN prevêo mapeamento e inventário das árvores existentes, garantindo a preservação das espécies de maior valor ecológico; a criação de ilhas de frescura nas zonas mais urbanizadas e afetadas pelo calor; a plantação de novas árvores e arbustos autóctones em avenidas, praças e escolas; a manutenção e reposição programada do arvoredo urbano, com equipas especializadas; e a proibição de abates injustificados e o reforço das normas de transparência nos processos de corte e substituição de árvores.

A candidatura sublinha que o aumento do arvoredo urbano não é apenas uma questão estética, mas uma "medida de saúde pública e resiliência climática, essencial" para preparar o Funchal para os desafios ambientais das próximas décadas.