PAN defende valorização dos Bombeiros Sapadores do Funchal

A candidatura do PAN – Pessoas, Animais, Natureza à Câmara Municipal do Funchal defendeu esta quarta-feira, 1 de Outubro, a valorização dos Bombeiros Profissionais do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, da responsabilidade da autarquia.

Em nota emitida, a candidatura afirma que coloca a Protecção Civil "como prioridade". Para a candidata Mónica Freitas, é essencial "garantir a progressão na carreira destes operacionais".

O partido entende que a actualização remuneratória não deve ser vista como "uma despesa, mas como um investimento justo" no reconhecimento da "missão exigente" que estes profissionais têm na defesa e protecção da população do Funchal.

"Estamos a falar de profissionais que arriscam a vida todos os dias para garantir a segurança dos funchalenses. O seu esforço e dedicação têm de ser acompanhados por condições justas de carreira e remuneração. Não podemos tratar esta atualização como um gasto, mas sim como reconhecimento da sua importância para a cidade", sublinha Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN à CMF.

Além dos Bombeiros Sapadores, a candidatura compromete-se ainda a acompanhar e propor medidas para a reestruturação do modelo remuneratório das Associações Humanitárias, nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, garantindo também a valorização dos voluntários.