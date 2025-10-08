Marítimo foi à Escola dos Ilhéus

Depois de mais uma sessão de treino, pela manhã, ministrada por Vítor Matos no estádio do clube, à tarde uma comitiva verde-rubra visitou a Escola Básica e Pré-Escolar dos Ilhéus, no Funchal. Tratou-se de uma iniciativa da Fundação Marítimo Centenário, "na procura de reforçar a ligação do clube à comunidade educativa, promovendo os valores do desporto junto dos mais jovens", escreve o clube nas duas redes sociais.

Refira-se que a comitiva do Marítimo contou com a presença de atletas de várias modalidades do universo maritimista, nomeadamente Diana Freitas (futebol feminino), Rodrigo Borges e Júnior Almeida (futebol profissional), João Nuno Teixeira (equipa sub-23), Délcio Pina (andebol) e Luís Mouta (futsal).