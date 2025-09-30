Escola Básica do Caniço com novos espaços para o desenvolvimento do projecto 'Escola do Mar'

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço passou esta terça-feira, 30 de Setembro, a dispor de três novos espaços localizados na Praia dos Reis Magos, formalmente cedidos pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento para apoio ao projecto ‘Escola do Mar’.

A entrega foi realizada no âmbito de uma visita dos secretários Regionais de Equipamentos e Infra-estruturas e da Educação, Ciência e Tecnologia, tendo sido celebrado um contrato de cedência com a duração de cinco anos, com efeitos a partir de 1 de Outubro deste ano.

O projecto ‘Escola do Mar’ é uma iniciativa da escola que remonta ao ano lectivo 2018/2019 e visa sensibilizar os alunos para a valorização e preservação do meio marinho, através da prática de actividades náuticas, lúdicas e de educação ambiental. As actividades decorrem diariamente na Praia dos Reis Magos, entre as 9 e as 18 horas, com foco no contacto directo com o mar. Em dias de condições meteorológicas adversas, o projecto adapta-se com acções de sensibilização ambiental em terra.

Na ocasião, a presidente da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, destacou a importância da localização dos espaços atribuídos, referindo que “proporcionam aos alunos as melhores condições possíveis para a dinamização de actividades em contacto directo com o mar, reforçando a ligação ao território e ao património natural em contexto escolar”.

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, sublinhou, por sua vez, que a cedência destes espaços visa “criar mais condições para a evolução e desenvolvimento do projecto, que tem sido um sucesso e que deve servir de exemplo para iniciativas semelhantes noutras escolas públicas da Região”.

Actualmente, o projecto envolve cerca de 400 alunos do 2.º ciclo, 284 do 3.º ciclo e 322 no âmbito do Desporto Escolar, com apoio de três professores de Educação Física, uma técnica superior e um assistente técnico.

Expansão da Escola em marcha

O governante aproveitou a ocasião para apresentar o projecto de ampliação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço com a construção de três novas salas de aula. A intervenção surge em resposta ao aumento da população escolar na freguesia.

Segundo Pedro Rodrigues, trata-se de um projecto necessário, cuja execução está a cargo da sua Secretaria, com o lançamento da empreitada previsto para breve. O governante manifestou expectativa de que os novos espaços estejam prontos no início do próximo ano lectivo, sem se avançar o valor do investimento.

A EB1/PE do Caniço acolhe 405 alunos.