Alarme dispara na Escola de Enfermagem São José de Cluny

Foto Arquivo/Aspress
Foto Arquivo/Aspress

O alarme de incêndio disparou esta madrugada, pelas 2h00, na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, na zona do Livramento, freguesia do Monte.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como a PSP, que após desligarem o alarme fizeram uma vistoria de alto a baixo do estabelecimento de ensino superior, mas nada detectaram.

OS BVM mobilizaram 3 elementos com uma viatura ligeira.

