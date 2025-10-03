Alarme dispara na Escola de Enfermagem São José de Cluny

O alarme de incêndio disparou esta madrugada, pelas 2h00, na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, na zona do Livramento, freguesia do Monte.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como a PSP, que após desligarem o alarme fizeram uma vistoria de alto a baixo do estabelecimento de ensino superior, mas nada detectaram.

OS BVM mobilizaram 3 elementos com uma viatura ligeira.