Adérito regressa ao Marítimo com a camisola da época 1984/85

O Marítimo vai contar hoje com uma ilustre presença a apoiar o clube no Estádio dos Barreiros. Adérito, antiga glória verde-rubra que representou o emblema madeirense, entre 1984 e 1986, regressa à casa que defendeu dentro de campo, desta vez para vibrar com a equipa nas bancadas.

No regresso ao 'Caldeirão', o ex-jogador fez questão de trazer consigo uma relíquia carregada de simbolismo: a camisola original que usou na primeira época em que vestiu as cores do Marítimo. Ao serviço dos verde-rubros, o médio, agora com 70 anos, realizou um total de 65 jogos, tendo marcado seis golos.

Foto Arquivo/DIÁRIO

Curiosamente, após a sua saída do emblema verde-rubro, Adérito Pires representou o eterno rival dos maritimistas. Na época 1986/87, ingressou no Nacional, onde disputou 29 partidas e marcou 2 golos. No seu currículo conta também com passagens pelo Benfica, Bragança, Rio Ave, Vila Real e Elvas.

Ao final desta tarde, a partir das 18 horas, o Marítimo recebe o Académico de Viseu, no Estádio do Marítimo, em partida referente à 7.º jornada da II Liga, que terá transmissão televisiva na SportTV+.