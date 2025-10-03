Duas novidades no onze do Marítimo com o Académico

Tendo em comparação a última jornada com o Sporting B, o treinador do Marítimo, Vítor Matos, operou duas mudanças no onze, ambas na defesa, para o jogo desta tarde, 18h00, diante do Académico de Viseu, encontro relativo à sétima jornada da II Liga que vai ter lugar no Estádio do Marítimo. São titulares Rodrigo Borges e Júnior Almeida em detrimento de Xavi Grande, cumpre castigo, e Romain Correia.

Eis, então, a equipa inicial do Marítimo: Samu, Rodrigo Borges, Noah Madsen, Júnior Almeida e Paulo Henrique; Danilovic, Marco Cruz e Raphael Guzzo, Simo Bouzaidi, Alexandre Guedes e Martín Tejón

À partida para a sétima jornada o Marítimo, que vem de uma vitória fora diante do Sporting B, é segundo classificado com 13 pontos, menos um que o líder Vizela. Em caso de triunfo, a formação verde-rubra assume, por isso, a liderança isolada, ainda que à condição, da II Liga. O Académico de Viseu é 14.º classificado com apenas cinco pontos.