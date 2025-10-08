Machico "é o concelho com maior potencial de crescimento"

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal, Hugo Marques, considera que este é o concelho com "maior potencial de crescimento nas áreas da habitação, turismo e economia local e acrescenta que, para que tal se concretize de forma sustentada, é preciso rigor, planeamento e capacidade de gestão." Algo que, salienta, em nota enviada, tem vindo a ser demonstrado pelo PS, que apresenta uma equipa com "projecto, visão e competência para continuar a renovar Machico, ao contrário do desnorte e da falta de promessas concretas que têm marcado a ação da oposição ao longo desta campanha."

Hugo Marques diz não ter dúvidas: "Só o PS apresenta um projecto coerente, exequível e transformador, capaz de responder aos desafios do presente e preparar o futuro do concelho de Machico."

Em jeito de balanço, bdestaca as propostas "claras, responsáveis e estruturantes" que a candidatura socialista preconiza para o desenvolvimento do concelho nas várias áreas de actuação.

Em termos de habitação e planeamento urbano, o candidato almeja um concelho com mais e melhor habitação, ajustada às necessidades das famílias e dos jovens. Neste campo, o PS defende o aumento do índice de construção e a possibilidade de construção em altura em determinadas zonas do vale de Machico, duplicando a capacidade construtiva da cidade. É também objectivo a aposta nas cooperativas de habitação, com cedência do direito de superfície e dos projectos, permitindo que os cooperantes paguem apenas o custo da construção da sua primeira casa, contornando a especulação imobiliária que tanto tem inflacionado o mercado.

A criação de mais oportunidades de emprego, impulsionando a economia local nas áreas dos serviços e do turismo, constitui outra das propostas dos socialistas, que apresentam um "projecto sólido e estruturante, centrado na valorização ambiental e turística do território." Nesta área, Hugo Marques compromete-se com a criação do Geoparque de Machico, que irá valorizar e proteger o património natural, bem como o grande investimento turístico nos terrenos da Misericórdia, que classifica como o mais ambicioso da Região nos próximos anos.

O candidato quer integrar as várias freguesias nesta estratégia, com novas zonas de vocação turística, nomeadamente nos Cardais, em Água de Pena, no Caniçal (Rochinha), no Porto da Cruz (Rochinha, Praia da Maiata e Terra Batista) e em Santo António da Serra (Fajã dos Rolos, Portela e Lamaceiros).

Por outro lado, elege a mobilidade como outra das grandes bandeiras da sua candidatura, apontando soluções concretas como a requalificação da Estrada da Queimada, repondo os dois sentidos de trânsito e criando uma ligação pedonal entre o parque desportivo e o centro da cidade, a duplicação de lugares de estacionamento na periferia, libertando o centro urbano para as pessoas, com mais espaços verdes e de lazer e menos pressão automóvel, a criação de mais estacionamento para residentes no Caniçal e o novo acesso e estacionamento na Praia da Maiata (Porto da Cruz). A par disso, defende o incentivo ao maior uso de transportes públicos, principalmente aquando da realização de eventos municipais, e ainda o transporte a pedido para as zonas rurais, como complemento ao atual serviço público.

Porque a identidade também se afirma através da valorização da cultura, da gastronomia e das tradições locais, o candidato à presidência da autarquia dá conta do objectivo de continuar a apoiar e promover eventos que já fazem parte do ADN de Machico, como a Semana Gastronómica, o Festival do Atum, Gaiado e Marisco, as Sopas com História, o São Martinho e o Festival do Petisco. Isto, sem esquecer, naturalmente, o apoio aos grandes eventos culturais e desportivos, como o Mercado Quinhentista e o MIUT, e o reforço às associações culturais e desportivas.

No plano social, Hugo Marques garante o reforço das Bolsas de Estudo, permitindo que todos os estudantes universitários do concelho possam beneficiar deste apoio.

Já no que concerne à defesa do sector primário, o PS pretende criar um Regulamento Municipal de Apoio à Produção Agrícola, com apoios financeiros à limpeza e manutenção dos terrenos e isenção do custo da água de rega para terrenos em produção.

Nas áreas do ambiente e protecção civil, é objectivo avançar com o Parque Ribeirinho da Ribeira Grande, uma obra que considera essencial para a mitigação de riscos climáticos, mas também um novo espaço verde de lazer e proteção da cidade.

Concluir a revisão do PDM e resolver bombeiros

Não obstante as novas ideias que projecta para o futuro de Machico, o candidato socialista – presentemente vereador na autarquia – reconhece que ainda há questões que transitam do actual mandato e que serão, obrigatoriamente, merecedoras de particular atenção. “Reconhecemos que não é possível fazer tudo de uma vez e é por isso que, connosco à frente da Câmara Municipal, há assuntos que iremos continuar a acompanhar de forma empenhada”, sustenta Hugo Marques. Um deles é a revisão do Plano Diretor Municipal, que será uma das primeiras medidas a avançar, bem como garantir a equiparação dos bombeiros que estão integrados na Proteção Civil a sapadores.

A candidatura socialista à Câmara Municipal de Machico "conjuga experiência autárquica e competência técnica, sendo encabeçada por Hugo Marques e contando também com Alberto Olim, Joana Vieira, Paulo Santos, Catarina Santos, Fátima Gouveia e João Franco."