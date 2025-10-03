Forum Machico comemora aniversário com programa a 6 de Outubro

O 20.º aniversário do Forum Machico vai ser celebrado a 6 de Outubro, a partir das 18h30, com um programa que inclui dança contemporânea, recital de bandolim, música filarmónica e declamação de poesia, bem como a inauguração de uma exposição fotográfica. Este evento de entrada livre conta com a colaboração de diferentes instituições, utilizadores e parceiros deste equipamento cultural.

O fórum foi projectado pelo arquiteto José António Paradela e prevê-se que, este ano, possa receber mais de 600 eventos. Em 2019 foram 73 eventos e em 2024 foram 594, o que representa um grande crescimento. "Esta evolução representa um aumento significativo e evidencia a crescente valorização da cultura pela população local e visitantes. Este dinamismo cultural reflecte-se, também, nos seus resultados económicos", aponta nota à imprensa.

Élia Ribeiro, citada na mesma nota, indica que o Fórum Machico representa “uma mais-valia inquestionável para a comunidade local, mas também para todos aqueles que visitam Machico, sejam artistas, promotores de eventos, espetadores ou agentes culturais". " Trata-se de um espaço agregador, que proporciona condições de excelência para a criação artística, para a partilha de conhecimento e para o acesso à cultura, promovendo um verdadeiro envolvimento entre os públicos e as diversas expressões culturais e criativas", considera a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento.

Por outro lado, refere que “a sustentabilidade e a eficiência energética são uma prioridade e por isso, foi desenvolvido, recentemente, um projecto de modernização das infra-estruturas técnicas do Fórum, com vista à melhoria do desempenho ambiental do edifício.” Este projecto, comparticipado pelo FEDER e programa Madeira 14-20, contemplou a instalação de um sistema fotovoltaico para produção de energia renovável, a substituição dos sistemas de iluminação por tecnologia LED e a implementação de um sistema inteligente de gestão e controlo, e desta forma, possibilitou a monitorização e otimização dos consumos energéticos dos sistemas de aquecimento, arrefecimento, iluminação (interior e exterior) e elevadores desta infraestrutura.

O Fórum Machico dispõe actualmente de um auditório com 458 lugares, uma sala polivalente com capacidade para 50 pessoas, duas salas multiusos, biblioteca, zona de restauração, espaços comerciais e parque de estacionamento com 107 lugares.