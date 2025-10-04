PS afirma que "PSD envergonha e não tem visão para Machico"

Hugo Marques, candidato socialista à Câmara Municipal de Machico, garante que a sua equipa se apresenta ao eleitorado com um projecto "claro, objectivo e com ideias concretas e exequíveis" e critica os seus mais diretos adversários, pois considera que "não têm visão" para o concelho.

“Nós não falamos por falar, não falamos de coisas vãs”, atira o cabeça-de-lista, assegurando que irá executar as soluções que apresenta para áreas prioritárias como a habitação, a mobilidade e os rendimentos das pessoas.

Através de comunicado, a candidatura explica que tem estado em contacto com a população das várias freguesias, numa forma de explicar com mais detalhe a visão que tem para o concelho. No sector da habitação, defende "não só a atração de investidores para a construção colectiva, mas também os incentivos às cooperativas, para que seja possível construir casas a preços acessíveis para os machiquenses, em particular os jovens e a classe média".

Já no domínio da mobilidade, Hugo Marques reafirma o compromisso com vários projectos, um dos quais a reposição dos dois sentidos de trânsito na estrada da Queimada. Aproveita, aliás, para salientar que a solução que o PS defende é “quatro vezes mais barata do que aquela que eles supostamente iam apresentar, mas depois arrependeram-se e já não apresentaram”. Neste âmbito, destaca também como exemplo o parque de estacionamento no Jardim da Graça, "infra-estrutura que será importante para garantir lugares na periferia e libertar o centro da cidade".

O socialista 'aponta o dedo' aos seus adversários, indicando que "a única ideia apresentada pelo PSD é a abertura de uma estrada. “Se eles acham que abrir uma estrada resolve Machico, estamos muito mal. Se falar de mobilidade é abrir uma estrada, então não sabem do que estão a falar”, dispara.

O socialista vai mais longe e afirma mesmo que “com os projetos que os nossos adversários têm apresentado, eu estaria envergonhado se uma pessoa daquelas fosse meu presidente”. O candidato do PS considera que os seus adversários “não têm visão para Machico, nem são o que Machico precisa”, aproveitando a oportunidade para criticar as declarações recentes do candidato social-democrata, que afirmou que os machiquenses “são bilhardeiros e desconfiados”.

Hugo Marques considera que Machico precisa de alguém que não esteja a querer “fazer currículo”. “Isto não é um projecto de reforma para passar os últimos anos. Isto é para se trabalhar a sério e a equipa que está comigo sabe o que é trabalhar a sério numa autarquia”, garante.

O socialista reforça que conta com uma equipa humilde, que “não se acha mais do que ninguém” e que tem as soluções concretas e exequíveis para o concelho.