'Machico com Futuro' quer atribuir cheque até 500 euros por cada recém-nascido

A candidatura 'Machico com Futuro' pretende atribuir um cheque até 500 euros por cada recém-nascido, residente no município. O objectivo da coligação PSD/CDS é apoiar na aquisição de produtos de saúde e de bem-estar essenciais para o desenvolvimento saudável do bebé.

Luís Ferreira explica que esse valor deverá ser utilizado nas farmácias e parafarmácias do concelho, tendo em vista "o estímulo e dinamização do comércio e da economia local".

“Trata-se de um apoio que tem por principal objectivo ajudar as famílias nesta fase de vida, tendo em conta que este tipo de despesas representam um acréscimo significativo no rendimento familiar,” afirma o candidato, reforçando que o cheque bebé constitui um importante incentivo à natalidade no concelho, devendo, contudo, ser conjugado com outras medidas transversais, que passam por apoios na área da educação e formação, mas também por incentivos que contribuam para a fixação dos jovens e famílias no município de Machico, quer através da redução da carga fiscal, quer da promoção de habitação acessível e de estímulos ao investimento e à criação de emprego.

“O futuro de Machico passa pelas novas gerações, pelo que é necessário que os jovens encontrem na sua terra as condições para se estabelecerem e constituírem família, apoiando-os nos diferentes momentos da parentalidade", termina o cabeça-de-lista.