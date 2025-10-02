PS quer fazer de Machico "uma terra de referência" em termos de habitação

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico quer afirmar o concelho como "uma referência e como a solução" para os problemas da habitação.

Hugo Marques destaca o potencial que o território oferece para o crescimento sustentado da cidade e entende que, com o devido planeamento, pode ser alavancada a construção de habitação, em conjugação com as infra-estruturas e os espaços públicos.

O candidato do PS à presidência da autarquia elege, aliás, a habitação e a mobilidade como duas das suas grandes prioridades, apresentando propostas que vão ao encontro dos anseios dos machiquenses e que são já reconhecidas pelos próprios.

O nosso grande foco continua a ser dar a confiança às pessoas de que temos as alternativas para que possam vir viver, crescer e envelhecer no nosso concelho, com todas as condições. Queremos que Machico seja uma terra de referência em termos de habitação e toda a sua envolvência Hugo Marques, candidato do PS à Câmara Municipal de Machico

No campo da habitação, o socialista pretende avançar com incentivos às cooperativas, por entender que são uma forma de garantir a construção de casas a preços mais acessíveis, dando resposta às necessidades sentidas principalmente pela classe média e pelos jovens. Com esse propósito, Hugo Marques prevê a cedência de terrenos municipais, já com projectos e licenciamentos aprovados, para retirar este encargo aos cooperantes e garantir uma redução dos prazos de execução e dos custos das obras.

A par disso, o candidato prevê uma aposta ao nível do planeamento urbanístico e das infra-estruturas públicas, permitindo que Machico atraia mais investidores e que, dessa forma, possam surgir novos projectos imobiliários capazes de responder à procura de habitação, quer por parte dos machiquenses, quer de possíveis novos residentes. Esta estratégia, juntamente com a aposta na promoção turística – em particular o turismo de natureza – será também fundamental para a criação de mais oportunidades de emprego no concelho.