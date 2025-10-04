‘Machico com Futuro’ aposta na valorização do sector primário e na sustentabilidade

A coligação ‘Machico com Futuro’ defendeu hoje a valorização do sector primário, com apoios à produção e escoamento dos produtos, aliada à salvaguarda da sustentabilidade ambiental.

Numa visita à Estrada do Tintureiro, um caminho agrícola construído na gestão municipal social-democrata, Luís Ferreira, candidato à Câmara Municipal de Machico, realçou, em nota à imprensa, que a criação de novas acessibilidades para acesso a terrenos agrícolas será uma aposta da coligação PSD/CDS, assim como a melhoria dos canais de rega e a construção de tanques com sistemas de rega sob pressão para poupança de água.

Algo que, conforme salientou, “é muito importante para modificar a paisagem agrícola de uma forma humanizada e verdejante, com práticas sustentáveis e amigas do ambiente”.

Além disso, a coligação pretende investir num parque de máquinas de apoio à agricultura, disponibilizando ferramentas e equipamentos que facilitem o cultivo e reduzam a penosidade da atividade e o esforço físico dos agricultores.

Outra medida, adianta, passa pela criação de um mercado municipal de raiz. Um espaço de encontro da comunidade, com as condições adequadas para a venda de pescado e de produtos frescos locais, de modo a possibilitar o escoamento, sobretudo no que se refere aos pequenos agricultores que encontram nesta atividade um complemento ao rendimento familiar.

Já numa vertente mais ambiental, Luís Ferreira afirmou que será criada uma zona tampão de proteção florestal, substituindo as acácias por árvores de fruto, como o castanheiro e a nogueira, sendo a cota mais alta destinada à plantação de espécies de floresta Laurissilva.

Serão ainda colocadas bocas de incêndio nas estradas agrícolas das zonas mais altas para uma maior eficácia no combate a fogos florestais.