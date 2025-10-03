IL indica que ranking de Competitividade Municipal expõe fragilidades graves de Machico

A Iniciativa Liberal dá conta de que o Ranking de Competitividade Municipal, elaborado pelo Instituto +Liberdade, "coloca Machico numa posição preocupante", isto porque surge em 115.º lugar a nível nacional, "revelando debilidades profundas em áreas centrais para a qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento económico local".

A candidatura à Câmara Municipal de Machico faz questão de apontar resultados que considera alarmantes, relacionados com "Habitação (159.º lugar), a Proteção e Justiça (160.º lugar) e os Serviços Essenciais (161.º lugar), onde Machico se encontra praticamente no fundo da tabela". Aliás, indica que "estes dados confirmam aquilo que a população sente todos os dias: dificuldades no acesso à habitação condigna, falta de confiança nos serviços públicos e carências evidentes na resposta às necessidades básicas da comunidade".

Em Saúde (114.º lugar) e Capital Humano (125.º lugar) os resultados são muito negativos, comprometendo a capacidade de fixar população jovem e de garantir serviços adequados às famílias. Estes números traduzem a ausência de uma estratégia clara por parte do executivo camarário para dar resposta às necessidades reais do concelho. António Nóbrega

A Iniciativa Liberal dá conta que o município apresenta bons indicadores em Cultura e Entretenimento (19.º lugar) e uma posição destacada em Fiscalidade e Endividamento Autárquico (12.º lugar), mas lamenta que estes pontos positivos não sejam usados para gerar desenvolvimento sustentável e melhorar a vida dos cidadãos.

O cabeça-de-lista considera que "este ranking é um sinal de alerta: precisamos de uma governação local transparente, responsável e centrada em resultados concretos, capaz de transformar as finanças equilibradas e o dinamismo cultural em motores de progresso". "O actual executivo demonstra falta de visão estratégica, deixando Machico para trás na comparação com outros concelhos do país e da região”, acrescentou António Nóbrega.

O candidato diz ser urgente colocar as pessoas em primeiro lugar, com soluções reais para a habitação, melhores cuidados de saúde, serviços públicos eficazes e políticas que apostem no talento e na inovação.