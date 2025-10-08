“Só faltou a Estrada das Ginjas”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou hoje, em São Vicente, a importância da requalificação da frente-mar, classificando-a como “uma obra determinante para a fixação da população, para o reforço da qualidade da oferta turística e para a valorização global do concelho”.

“Esta intervenção transformou completamente a frente-mar. Era uma zona muito congestionada, sem espaço para explanadas nem estacionamento. Hoje, com o reaproveitamento dos espaços, com parques infantis, ginásio ao ar livre, polos desportivos e dois campos de padel, São Vicente ganhou uma nova centralidade e uma nova atratividade”, sublinhou o governante.

Miguel Albuquerque realçou que a requalificação “traz benefícios diretos à economia local, sobretudo à restauração e à oferta turística da vila”, acrescentando que “a obra está muito bem conseguida e representa um salto qualitativo para a vida das pessoas e para o desenvolvimento económico de São Vicente”.

“Esta é uma frente-mar belíssima, moderna, funcional e pensada para servir tanto quem vive como quem visita São Vicente”, afirmou, sublinhando que a intervenção “vem completar um ciclo de grande investimento público no concelho”.

O líder do executivo madeirense fez ainda questão de elogiar o percurso autárquico de José António Garcês, descrevendo-o como “um presidente que marcou o concelho com trabalho, visão e resultados concretos”.

“Fez três mandatos excecionais. Fizemos muita coisa em conjunto. Esta foi a grande obra de encerramento do seu ciclo, e só faltou uma, que vamos fazer a seguir: a Estrada das Ginjas”, garantiu.