Ponta do Sol procede à limpeza da escarpa da Estrada do Lombo da Casada

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, em colaboração com o Núcleo de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (NBREC) da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR, encontra-se a realizar trabalhos na Estrada do Lombo da Casada, no Lugar de Baixo, freguesia da Ponta do Sol.

A intervenção, que começou a 23 de Setembro e tem conclusão prevista para o dia 26 de Outubro, consiste na remoção de vegetação e blocos da escarpa sobranceira à via, com o objectivo de reforçar a segurança rodoviária e pedonal de todos os que por ali circulam.

O Município da Ponta do Sol mantém a promoção de uma política de mitigação de riscos através de acções de protecção civil de carácter essencialmente preventivo. Analisamos os riscos do nosso território e procuramos agir de forma proactiva sobre as suas fragilidades, prevenindo que situações de emergência possam ocorrer Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol

"O Serviço Municipal de Protecção Civil assinalou o risco potencial de um troço desta estrada para os munícipes que diariamente ali circulam, pelo que o executivo decidiu promover, de forma preventiva, esta ação de limpeza da escarpa, ao abrigo do protocolo assinado em 2024 entre o Município e a GNR", acrescentou a autarca.

Os militares do NBREC deslocaram-se à Região especificamente para realizar operações no concelho da Ponta do Sol, com a missão de remover blocos rochosos que apresentem maior risco nos locais intervencionados. O Núcleo de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas da GNR é composto por militares altamente especializados, com vasta experiência nacional e regional em situações de catástrofe.