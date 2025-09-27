Queda de poste de luz deixa estrada obstruída no Santo da Serra

A queda de um poste de electricidade deixou ontem à noite obstruída a Estrada Dom António Magalhães, no Santo da Serra.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local para sinalizar o espaço e contactaram a Empresa de Electricidade da Madeira, tendo os técnicos se deslocado ao local por volta das 23 horas.

Os condutores que circulavam ali naquela hora tiveram de fazer inversão de marcha e seguir por outra estrada.