Casal atropelado por moto no Funchal

Um casal foi atropelado por uma moto, na noite de ontem, quando circulava na Estrada Monumental, no Funchal.

O homem, de 32 anos, apresentava suspeita de fracturas no corpo. Já a mulher tinha ferimentos num braço.

Também o motociclista, um jovem na casa dos 20 anos, caiu ao solo na sequência do embate e ficou ferido.

Todas as vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, por volta das 22 horas.