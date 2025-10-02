 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Casal atropelado por moto no Funchal

Motociclista também ficou ferido

None

Um casal foi atropelado por uma moto, na noite de ontem, quando circulava na Estrada Monumental, no Funchal.

O homem, de 32 anos, apresentava suspeita de fracturas no corpo. Já a mulher tinha ferimentos num braço.

Também o motociclista, um jovem na casa dos 20 anos, caiu ao solo na sequência do embate e ficou ferido.

Todas as vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, por volta das 22 horas.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo