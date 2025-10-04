Mercedes-Benz B 180 automático com vários extras de fábrica

O stand do Megamotor apresenta-lhe esta semana mais um carro de topo de gama, o Mercedes-Benz B 180 com apenas 13 mil quilómetros.

Esta viatura familiar vem equipada com motor 2.0 a diesel de 116 cavalos de potência e, ainda, com uma caixa automática de velocidades com patilhas no volante. Outra grande vantagem é que esta versão Style Plus surpreende através dos seus extras de fábrica, nomeadamente espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de luz e chuva, câmara auxiliar de marcha-atrás, quatro modos de condução, sensores de faixa de rodagem, entre outros.

Está à venda no stand do Megamotor por 30 900 euros e com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Tem ainda a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e o financiamento vai desde 411,96 euros por mês sem entrada inicial.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.