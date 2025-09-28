Sismo a Nordeste do Porto Moniz

Um sismo de magnitude 2.5 na Escala de Richter foi registado, na tarde de ontem, a Nordeste do Porto Moniz.

O sismo ocorreu pelas 15h22, a 33 quilómetros de profundidade, mas não terá sido sentido pela população.

Este abalo foi registado três dias depois de ter ocorrido um sismo de magnitude 4.0 atrás da Deserta grande, que foi sentido essencialmente na zona Lesta da Madeira. Houve depois mais dois micro-sismos.