Cinco mortos no sismo de magnitude 6,9 nas Filipinas

Cinco pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude 6,9 que atingiu na noite de hoje (hora local) a região central das Filipinas, adiantou a polícia local.

Todas as cinco mortes foram registadas no município de San Remigio, no norte da ilha de Cebu, informou a polícia local à agência France-Presse (AFP).

O sismo atingiu o norte da ilha de Cebu às 21:59 de hoje (14:59 em Lisboa), danificando edifícios e estradas e desencadeando uma operação de resgate em todo o norte da ilha, frisou o responsável da região pelas operações de socorro, Wilson Ramos.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foram registados quatro tremores de magnitude 5 ou superior na região.

O epicentro do sismo foi a cerca de 17 quilómetros a nordeste de Bogo, uma cidade costeira com cerca de 90 mil habitantes, onde o tremor intenso danificou paredes de betão de casas e um quartel de bombeiros, cortou a energia elétrica da cidade e provocou fissuras profundas no asfalto, adiantou o bombeiro Rey Cañete, citado pela agência Associated Press (AP).

"Estávamos nos nossos alojamentos para nos recolhermos quando o chão começou a tremer e corremos para fora, mas caímos no chão devido ao tremor intenso", acrescentou Cañete, numa entrevista por telefone, acrescentando que ele e outros três bombeiros sofreram cortes e hematomas.

Cañete e outros bombeiros prestaram os primeiros socorros a pelo menos três moradores, feridos pela queda de escombros e paredes desabadas, incluindo um idoso com ferimentos na cabeça, que foi levado para um hospital próximo, disse, acrescentando que mais moradores podem ter ficado feridos devido ao tremor intenso.

Centenas de residentes aterrorizados reuniram-se na escuridão num campo relvado perto do quartel dos bombeiros e recusaram-se a regressar a casa horas depois de o terramoto ter atingido Bogo, na província de Cebu.

Vários estabelecimentos comerciais sofreram danos visíveis e as estradas de asfalto e betão por onde passavam apresentavam fissuras profundas, explicou ainda Cañete, acrescentando que uma antiga igreja católica romana na cidade de Daanbantayan, perto de Bogo, também foi danificada.

A governadora de Cebu, Pamela Baricuatro, disse que um número não especificado de casas e um hospital foram danificados na cidade de Bogo, duramente atingida, e noutras áreas, e que as equipas médicas de emergência estavam a ser mobilizadas para tratar os residentes que ficaram presos e feridos.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia emitiu um alerta de tsunami e aconselhou as pessoas a manterem-se afastadas da costa de Cebu e das províncias vizinhas de Leyte e Biliran devido a possíveis ondas de até 1 metro.

Teresito Bacolcol, diretor do instituto, disse à AP que o alerta de tsunami foi posteriormente levantado, sem que fossem monitorizadas ondas invulgares.

As províncias centrais das Filipinas ainda estavam a recuperar de uma tempestade que atingiu a região na sexta-feira, fazendo pelo menos 27 mortos, a maioria devido a afogamentos e quedas de árvores, deixando cidades e vilas inteiras sem eletricidade e obrigando à evacuação de dezenas de milhares de pessoas.

As Filipinas, um dos países mais propensos a desastres no mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas em torno do oceano.

O arquipélago é também atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano.