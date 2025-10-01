Sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter sentido em Pombal e Leiria

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi registado pelas 21:18 de hoje a sudoeste de Pombal (Leiria), onde foi sentido tal como no concelho de Leiria, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, cujo epicentro se localizou a cerca de 12 quilómetros a sudoeste de Pombal, foi sentido com intensidade máxima III/IV, na escala de Mercalli, nos concelhos de Leiria e Pombal.

De acordo com o IPMA, o sismo não causou danos pessoais ou materiais até à hora da emissão do seu comunicado.

"Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", acrescentou.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA.