Dois micro-sismos registados no mar a Sul do Funchal

Dois sismos de fraca intensidade foram registados esta madrugada a sul da Madeira, mesmo em frente ao Funchal, ainda que a relativa distância, ambas de magnitude abaixo de 2.0 na escala de Richter.

Estes microsismos de 1.9 e 1.8 ocorreram com cerca de dois minutos de diferença, ou seja o primeiro deu-se à 1h53 e 31 segundos e outro deu-se à 1h55 e 1 segundo, ambas a 40 quilómetros de profundidade.

Normalmente sismos destas magnitudes não são sentidas em terra, mas ficam no registos dos sismógrafos.