Duas réplicas registadas esta madrugada após sismo de 3.9 na Madeira

Duas réplicas de baixa magnitude ocorreram durante a madrugada desta quinta-feira após o sismo de 3.9, registado ontem à noite atrás da Deserta Grande e que foi sentido em terra, sobretudo entre os habitantes da zona leste da ilha da Madeira.

Após o sismo de magnitute 4.0 (Richter) - que entretanto foi corrigido pelo IPMA para 3.9 - e cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Este-Nordeste da Deserta Grande, às 23h19 (hora local) de quarta-feira, uma réplica foi registada pela rede sísmica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao fim de 6 horas.

Conforme o DIÁRIO avançou na edição digital nesta manhã informativa, o micro-sismo de magnitude 1.4 (escala de Richter) ocorreu às 5h18 (hora local), a uma profundidade de 10 quilómetros e a uma distância de sensivelmente 9 quilometros do local onde se verificou o epicentro do sismo de ontem à noite.

Pouco mais de duas horas depois, já sobre a manhã de hoje, pelas 7h32 (hora local), um outro micro-sismo, de igual magnitude (1.4), foi registado pela rede nacional do IPMA a apenas 3 quilómetros do local onde ocorreu o sismo de 3.9, por detrás da Deserta Grande.

Ambos os micro-sismos, consideradas réplicas do sismo de maior magnitude, não foram sentidos em terra.

Segundo informação veiculada pelo IPMA, o sismo de ontem à noite, localizado a 12 quilómetros de profundidade e a 12 quilómetros a Leste da Deserta Grande, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Santa Cruz (Ilha da Madeira).