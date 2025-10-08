O MPT quer um Funchal "mais verde, saudável e inclusivo".

O partido "acredita que o futuro do Funchal deve ser construído sobre um princípio simples: qualidade de vida para todos. E isso começa com mais zonas verdes e equipamentos públicos acessíveis em todas as freguesias", refere Valter Rodrigues em nota à imprensa.

E prossegue: "Uma zona verde é muito mais do que um terreno vazio. É um espaço vivo, pensado para o lazer, o equilíbrio ambiental e o bem-estar da comunidade. Parques, jardins, matas, trilhos naturais, hortas urbanas — todos têm um papel essencial na criação de uma cidade mais saudável e sustentável".

Diz ainda que "no Funchal, o que existe são demasiados terrenos ao abandono, que nada acrescentam à vida urbana". Nesse sentido, o MPT "quer transformar esses espaços em áreas úteis, seguras e integradas na dinâmica da cidade".