A candidatura do MPT – Partido da Terra à Câmara Municipal do Funchal remeteu esta quarta-feira, 1 de Outubro, à comunicação social o seu programa eleitoral para as Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, com foco em propostas para responder os desafios nas áreas da habitação, da mobilidade, do ambiente, do apoio social, da transparência e da protecção civil.

No documento, o MPT elenca oito eixos para um "Funchal Acessível", recordando que tem sido uma “voz crítica e construtiva” ao longo do actual mandato na Assembleia Municipal e afirma que pretende agora transformar as suas propostas em medidas concretas com impacto na qualidade de vida dos munícipes.

O partido afirma que o seu programa resulta de “quatro anos de vigilância, denúncia e propostas concretas” e propõe-se agora a liderar com “competência, transparência e proximidade”, numa alternativa para um Funchal “mais limpo, justo, sustentável e solidário”.

Confira o documento da íntegra: