JPP quer avançar com comparticipação de pequenas cirurgias no Funchal

A candidatura do JPP à Câmara do Funchal, na Madeira, indicou hoje que, caso vença as eleições autárquicas de 12 de outubro, vai avançar com um projeto de comparticipação municipal de pequenas cirurgias para pessoas desfavorecidas.

A cabeça de lista, Fátima Aveiro, explicou que o projeto abrangerá também algumas consultas de especialidade e é semelhante ao que está em vigor no município de Santa Cruz, na zona leste da ilha, onde o Juntos Pelo Povo lidera o executivo desde 2013.

"Dados os bons resultados, vamos replicar no Funchal", disse, para logo reforçar: "Se nós merecermos a confiança dos funchalenses e a partir do dia 12 eu estiver na Câmara, este projeto certamente vai vigorar no Funchal."

Fátima Aveiro falava no âmbito de uma ação de campanha na freguesia de São Martinho, uma das 10 que compõem o município do Funchal, o mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

Os candidatos do JPP percorreram hoje o bairro da Nazaré, o maior complexo de habitação social do arquipélago, onde está localizado o centro de saúde da freguesia, e aproveitaram para apresentar o projeto de comparticipação de pequenas cirurgias.

Fátima Aveiro explicou que o programa consiste em encaminhar os munícipes carenciados para o setor privado, com base em parcerias com várias clínicas, para a realização de pequenas intervenções e consultas de especialidade, libertando-os das listas de espera no setor público.

A cabeça de lista do JPP, que não é filiada no partido, disse, por outro lado, que pretende criar um programa semelhante, no âmbito da saúde mental, focado nas pessoas sem-abrigo.

"Sabemos que a região não tem dado resposta a este problema. O número de sem-abrigo no Funchal tem aumentado: eram 122, neste momento já são 177", alertou, vincando que a "saúde mental destas pessoas deve ser tratada", pois está na origem de muitos dos casos.

O atual executivo do Funchal, chefiado por Cristina Pedra, é composto por sete eleitos da coligação PSD/CDS-PP e cinco vereadores sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).