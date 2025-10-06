"Voltamos a pedir a confiança dos funchalenses no nosso trabalho", diz o MPT

Através de Valter Rodrigues, o MPT reafirma que "não é um partido que aparece apenas em tempos de eleições". E dá o exemplo da proposta apresentada sobre a revisão do Plano Director Municipal (PDM), à qual vários candidatos manifestaram apoio.

"Trabalhamos continuamente em prol dos munícipes, com propostas concretas, sustentáveis e com verdadeira proximidade à população. Por isso, voltamos a pedir a confiança dos funchalenses no nosso trabalho", refere o partido em nota à imprensa.

Diz ainda que "o MPT é frontalmente contra o aumento do índice de construção mediante a simples cedência de prédios, como aconteceu no caso do Savoy, onde foram entregues edifícios em zonas isoladas em troca de maior capacidade construtiva".

"Este tipo de prática compromete a equidade e a transparência dos processos, conferindo à Câmara Municipal um poder discricionário excessivo", afirma.

Por outro lado, o MPT defende "a revisão dos índices de construção nas zonas altas do concelho, permitindo a edificação de anexos legais e seguros, que garantam às famílias melhores condições de habitabilidade".

Conclui que "por princípio, o Partido da Terra não apoia o modelo de co-housing (partilha de habitação)". Contudo, prossegue, acredita que "cada pessoa deve ter liberdade para decidir como quer viver, desde que respeite as normas e o bem-estar colectivo".