PS quer incentivar empresas a recorrer à mobilidade sustentável no Funchal

É com o intuito de ajudar a resolver o problema do trânsito no Funchal que a candidatura do PS quer criar um pacote de incentivos dirigidos às empresas sediadas na capital que queiram promover a mobilidade sustentável, nomeadamente o uso do transporte colectivo pelos seus colaboradores.

No entendimento de Rui Caetano, o caos no trânsito tem de obrigar a uma diversificação de soluções de mobilidade e, por isso, defende que todos, quer entidades públicas, quer privadas, devem ser convidados a intervir com o objectivo de aliviar a pressão sobre as ruas do Funchal e melhorar a qualidade de vida dos funchalenses.

Nesse sentido, os socialistas querem uma aposta nos apoios à aquisição de passes sociais e incentivos à disponibilização de transporte colectivo próprio das empresas, nomeadamente o apoio à aquisição ou aluguer de mini-autocarros eléctricos. Uma prática que, crê, pode ser seguida pelas empresas de maior dimensão, não só para os seus colaboradores, mas também para os seus filhos na deslocação para as escolas, e que poderá ter um impacto significativo ao nível do trânsito.

Rui Caetano alerta que os congestionamentos do trânsito resultam em impactos negativos a vários níveis. “Não se trata apenas de uma questão ambiental, mas envolve também perdas económicas e sociais, devido aos atrasos, à perda de tempo, ao stress e ansiedade, pelo que a adoção de opções válidas pelas empresas, consideradas benéficas para toda a comunidade, justifica os apoios municipais que queremos lançar”, adianta.

O candidato do PS critica a inação e a regressão do executivo PSD/CDS no âmbito das políticas de mobilidade nos últimos anos no Funchal, nomeadamente a falta de execução de muitas ações previstas no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, "o que acabou por conduzir à pressão que se vive actualmente na cidade e ao entupimento das ruas muito para além das expectáveis horas de ponta".

O trabalho remoto ou teletrabalho, muito usado com sucesso durante a pandemia de covid-19, e o desfasamento de horários, com as empresas a promoverem entradas e saídas do trabalho em horas distintas, podem também ajudar a aliviar o trânsito, mas temos a perfeita consciência de que essas soluções só terão efeito se existir um plano integrado assente na eficiência e na maior disponibilidade de transportes colectivos, que a autarquia deve incentivar. Rui Caetano

Rui Caetano assegura que, entre muitas medidas que os municípios podem e devem implementar para promover a mobilidade sustentável estão propostas fáceis que os socialistas vão adotar imediatamente quando chegarem à presidência da Câmara do Funchal. “Queremos condicionar a entrada de viaturas de aluguer no Funchal, vamos aumentar a disponibilidade de estacionamentos, nomeadamente em zonas periféricas, vamos retirar as viaturas abandonadas da via pública e queremos consolidar a eficácia destas medidas com a promoção do transporte público coletivo, nomeadamente através do apoio à aquisição de passes sociais para utentes que não estão incluídos na gratuitidade do serviço, exigindo, por outro lado, mais carreiras e mais horários que satisfaçam as necessidades do funchalenses e promovam a sua atratividade”, conclui.