MPT defende que "Funchal limpo é qualidade de vida para todos"

O Partido da Terra – MPT e o seu candidato à Câmara Municipal do Funchal, Valter Rodrigues, "manifestam a sua satisfação por ver finalmente" o tema da limpeza urbana "no centro do debate público", lembrando que "desde Março de 2022, fomos os primeiros a alertar e a protestar – conforme registado em atas da Assembleia Municipal – para a necessidade urgente de melhorar a limpeza do concelho: dos ecopontos às ribeiras, dos passeios públicos aos espaços verdes".

Continuando a lembrar numa nota enviada esta manhã, Valter Rodrigues salienta que "entre 2022 e 2024 apresentámos mais de 15 intervenções formais sobre esta matéria, incluindo votos de protesto, propostas de recomendação e pedidos de reforço da limpeza urbana, sem que até hoje tenham sido implementadas medidas eficazes. Esta inação tem originado pragas de ratos, baratas e mosquitos em várias freguesias, prejudicando a saúde pública, a imagem da cidade e o bem-estar dos funchalenses".

Garante que "com firmeza", o candidato à Câmara Municipal de São Vicente afirma que, "neste mandato, as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal limitaram-se praticamente a distribuir raticida, em vez de implementarem um plano estruturado de limpeza e prevenção". E afiança: "Não basta 'apagar fogos' com medidas avulsas – é preciso uma estratégia séria, contínua e transparente para manter o Funchal limpo."

Para o candidato do MPT, "ainda que não podemos ter qualidade de vida sem uma limpeza apropriada e contínua: não basta limpar junto aos hotéis ou às zonas turísticas. É fundamental garantir que todos os bairros, freguesias e ribeiras recebam o mesmo cuidado e atenção", defende.

Pelo que propõe que para termos um "Funchal limpo" será preciso actuar em vários pontos, a saber:

"Prevenção real de pragas e doenças;

Mais segurança e bem-estar para residentes e visitantes;

Maior valorização ambiental e económica da cidade;

Uma imagem coerente com a capital de uma Região Autónoma moderna e sustentável."

Reafirmando que o Partido da Terra – MPT e o seu candidato Valter Rodrigues "continuarão a apresentar propostas concretas, fiscalizar e exigir medidas para que a limpeza urbana seja tratada como prioridade absoluta", entende que "só assim teremos uma cidade verdadeiramente sustentável, justa e amiga das pessoas", conclui.