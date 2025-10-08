Três pessoas feridas em quedas na via pública no Funchal

Três pessoas ficaram feridas na sequência de quedas na via pública, registadas em diferentes zonas da cidade do Funchal.

A primeira ocorrência aconteceu na freguesia do Monte, onde uma mulher, de 72 anos, sofreu uma suspeita de traumatismo num ombro.

Pouco depois, na Rua do Carmo, um homem, de 78 anos, ficou com ferimentos num braço.

Já a terceira situação ocorreu na zona do Bazar do Povo e deixou uma mulher, de 94 anos, com uma suspeita de traumatismo numa das pernas.

Todas as vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o hospital por equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.